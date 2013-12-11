Лютеранская церковь Одессы поддержала Евромайдан звоном колокола

В Одессе лютеранская церковь Апостола Павла (Кирха), расположенная в центре города, утром среды, 11 декабря, поддержала звоном колокола участников мирной акции протеста в Киеве.

«Колокол зазвучал в ответ на попытку силового захвата гражданского протеста сегодня ночью на Майдане в Киеве и утром на Крещатике», - сообщает пресс-служба церкви. Также на флагштоке возле церкви на улице Новосельского поднят национальный флаг Украины.

Как сообщает группа «Примирение», звон колокола с церкви имеет много значений: он может звучать и как набат, когда жители находятся в смертельной опасности, и как призыв к мобилизации в совместной усиленной молитве.

Группа «Примирение» призывает все христианские церкви Украины присоединиться к инициативе одесских лютеран и звонить сегодня во все колокола со всех соборов и церквей в городах и селах страны.

Справка УНИАН. Украинская группа «Примирение» объединяет официальных представителей четырех украинских Церквей: Украинской Православной Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви, Римо-Католической Церкви в Украине и Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в Украине.

Украинская группа «Примирение» является частью международной группы «Примирение – задача Церквей в Украине, Беларуси, Польши и Германии», в которую входят представители христианских конфессий четырех стран: Римо-Католической Церкви из Германии, Польши, Беларуси и Украины, Украинской Греко-Католической Церкви, Польской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, Белорусской Православной Церкви, Евангелической Церкви Германии, Лютеранской Церкви в Польше, Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в Украине.