Азаров уже решил, что Украине нужно ?20 млрд от ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мы хотим создать условия, при которых потери для экономики Украины могут быть минимизированы. Мы предложили Еврокомиссии рассмотреть, на каких условиях будет работать наша промышленность и экономика в целом. Мы предлагаем решить вопрос предоставления финансовой помощи. Мы определили приблизительный объем - 20 миллиардов евро», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что речь идет не о безвозвратной помощи.

Как сообщал УНИАН, в Администрации Президента надеются, что украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым сегодня, 11 декабря, отправится в Брюссель для проведения переговоров по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом 11 декабря в комментарии журналистам заявила первый замглавы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

Напомним, 9 декабря пресс-служба первого вице-премьера сообщила, что правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым в ближайшее время посетит Брюссель для проведения переговоров по отдельным аспектам имплементации Соглашения об ассоциации, в частности, в контексте подготовки соответствующей «дорожной карты».

«Дорожная карта» по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС предполагает получение финансовой помощи для Украины и увеличение срока имплементации Соглашения об ассоциации.

Первый раунд переговоров по подготовке «дорожной карты» рабочая группа во главе с заместителем председателя Национального банка Украины Николаем Удовиченко провела 4 декабря в Брюсселе.