Азаров советует украинцам: Не читайте на ночь газеты и не смотрите телепередач

О этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Не читайте на ночь газеты и не смотрите телепередач. Я думаю, что если вы последуете моему совету, то вас не будут мучить ночные кошмары, а сны будут исключительно сказочными", - отметил Н.Азаров, прощаясь с пользователями.

Он отметил, что очень редко принимает участие в политических передачах и практически никогда их не смотрит.

"Но тогда, когда я их вижу, откровенно говоря, у меня вызывает недоумение, кто их может смотреть и для чего необходимо заряжать себя таким негативом, такой порцией дезинформации, неправды, которая обычно содержится в этих передачах. Ведь жизнь многих наших людей действительно трудная, и так хочется, чтобы она улучшалась и чтобы позитивная информация настраивала людей на добрый лад, на позитив, вселяла в людей уверенность в будущем. Но послушаешь выступление 5-10 минут определенных политиков и создается такая мрачная картина, что и жить не хочется. А в тоже время иногда в воскресный день идешь по улице и видишь совсем других людей. Я твердо убежден, что жизнь не может состоять только из одного негатива и грязи. Я надеюсь, что появится на нашем телевидении программа, которая будет жизнерадостная, жизнеутверждающая, посмотрев которую, захочется делать что-то хорошее. Может быть я не прав, и кому-то нравятся такие передачи, а может быть их смотрят только потому что нет альтернативы", - отметил Н.Азаров.

Также он сообщил, что его жена очень любит смотреть программу "Х-фактор".

"А мне эта программа иногда не нравится, но я по этому поводу с ней никогда не ссорюсь. Просто ухожу в другую комнату и включаю другую программу. Она, кстати, мне говорит, что я многое теряю, потому что в этой передаче можно услышать и увидеть очень талантливых, способных молодых людей. Может быть и так", - написал Н.Азаров.