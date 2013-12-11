Международные наблюдатели рекомендуют перенести выборы в проблемных округах

Директор Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO Александр Бедрицкий считает, что в условиях острого политического кризиса в Украине дату довыборов народных депутатов по 5 проблемным округам следует перенести на более позднее время.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

«Проведение выборов в условиях острого политического кризиса и прямого противостояния политических оппонентов ставит под вопрос возможность беспрепятственного волеизъявления избирателей. Проведение выборов в этих условиях не только не отражает реальных предпочтений граждан, но и может использоваться для дальнейшей дестабилизации обстановки в стране... Когда остаются нерешёнными вопросы нормального функционирования основных государственных институтов, проведение довыборов по пяти проблемным округам представляется нам не отвечающим основным демократическим принципам. На наш взгляд, было бы целесообразным перенести дату выборов на более позднее время с учётом возможных соглашений между оппозицией и властью на Украине», - сказал Бедрицкий.

В свою очередь главный научный консультант CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что миссия не прекращала работу в Украине после выборов 2012 года, потому что не считала их оконченными, и призывала к скорейшему назначению довыборов по проблемным округам. “Однако в настоящее время они вряд ли будут полностью соответствовать международным нормам. В критериях ОБСЕ чётко указано на «проведение политических кампаний в условиях свободы и честности», а также при отсутствии насилия», - сказал он.

Старший эксперт CIS-EMO Владимир Артёменко выразил обеспокоенность проблемами при формировании участковых избирательных комиссий, неоправданно частой сменой председателей, их заместителей и секретарей, а также наличием технических кандидатов-дублёров.

Кроме того, по словам эксперта, не в полной мере осуществляется информирование избирателей о месте и времени голосования на избирательном участке.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

В целом ЦИК зарегистрировал 385 официальных наблюдателей от 11 государств и 10 международных организаций. Голосование на повторных выборах народных депутатов Украины будет проходить на 649 избирательных участках.