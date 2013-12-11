Штурмом на Майдане руководит начальник киевского Беркута

Как передает корреспондент УНИАН, Косюк вместе с другими “беркутовцами” и в окружении четырех штатских в 9.10 провел короткое совещание со стороны площади Европейской, обсуждая дальнейшие планы.

На вопрос корреспондента УНИАН, будет ли штурм, Косюк ответил: “Я не знаю, о чем вы говорите”.

По состоянию на 9.25 возле Дома Профсоюзов собралось 300 “беркутовцев”, а также подъехало 7 пустых автобусов.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 декабря представители силовых структур несколько часов штурмовали Майдан. Милиция начала оттеснять протестующих с баррикад, произошли столкновения между протестующими и силовиками. Кроме того “Беркут” начал штурмовать КГГА и Дом профсоюзов.

Закрыты на вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик”.