У Дома профсоюзов со стороны Михайловской сняли оцепление милиции
09:40, 11 декабря 2013Политика
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На баррикаде возле Дома профсоюзов от улицы Михайловской сняли оцепление милиции
Вокруг баррикад возле входа в Дом профсоюзов каток делают перед кордоном милиции, оцепление только что сняли.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие заливают подходы к баррикадам водой на виду у милиции, чтобы превратить подходы к баррикадам в каток. Митингующие убирают снег возле баррикады.
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Также перед кордоном милиции каток поставили гроб с надписью: “Бандит Захареченко і зграя “Беркуту”, заспокойтеся в мирі!”.
Кроме того, возле Дома профсоюзов на улице Крещатик стоят автобусы милиции.
Со сцены продолжаются призывы к киевлянам не выходить на работу, а ехать сюда и поддерживать Майдан.
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