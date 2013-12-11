У Дома профсоюзов со стороны Михайловской сняли оцепление милиции

Вокруг баррикад возле входа в Дом профсоюзов каток делают перед кордоном милиции, оцепление только что сняли.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие заливают подходы к баррикадам водой на виду у милиции, чтобы превратить подходы к баррикадам в каток. Митингующие убирают снег возле баррикады.

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Также перед кордоном милиции каток поставили гроб с надписью: “Бандит Захареченко і зграя “Беркуту”, заспокойтеся в мирі!”.

Кроме того, возле Дома профсоюзов на улице Крещатик стоят автобусы милиции.

Со сцены продолжаются призывы к киевлянам не выходить на работу, а ехать сюда и поддерживать Майдан.