Луцкий Евромайдан переезжает в Киев
08:46, 11 декабря 2013Политика
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В Луцке объявили всеобщую мобилизацию активистов для поддержки Евромайдана в Киеве.
В Координационном Совете готовят списки неравнодушных граждан
Это решили утром 11 января в Координационном совете Луцкого Евромайдана, сообщает ЗIК .
Как только в соцсетях появилась информация о зачистке Евромайдануа в Киеве на Театральную площадь Луцка начали стягиваться активисты. Сейчас в Координационном Совете готовят списки неравнодушных граждан, которые сегодня отправятся в Киев.
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