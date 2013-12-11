Луцкий Евромайдан переезжает в Киев

08:46, 11 декабря 2013
Политика
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В Луцке объявили всеобщую мобилизацию активистов для поддержки Евромайдана в Киеве. 

В Координационном Совете готовят списки неравнодушных граждан

Это решили утром 11 января в Координационном совете Луцкого Евромайдана, сообщает ЗIК .

Как только в соцсетях появилась информация о зачистке Евромайдануа в Киеве на Театральную площадь Луцка начали стягиваться активисты. Сейчас в Координационном Совете готовят списки неравнодушных граждан, которые сегодня отправятся в Киев.

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