Луцкий Евромайдан переезжает в Киев

Это решили утром 11 января в Координационном совете Луцкого Евромайдана, сообщает ЗIК .

Как только в соцсетях появилась информация о зачистке Евромайдануа в Киеве на Театральную площадь Луцка начали стягиваться активисты. Сейчас в Координационном Совете готовят списки неравнодушных граждан, которые сегодня отправятся в Киев.