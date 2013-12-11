В здании КГГА продолжают находиться митингующие

Как передает корреспондент УНИАН, во время ночного штурма Майдана они обустроили баррикады из подручных средств и внутри помещения.

Напротив дома мэрии стоит захваченный митингующими грузовик. Его поставили поперек Крещатика и спустили колеса. Кроме того, напротив мэрии митингующие устроили каток, полив проезжую часть водой, чтобы затруднить наступление силовиков в случае штурма.

Несмотря на то, что станции метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты для пассажиров, на Майдан продолжают прибывать киевляне. Сюда можно попасть со стороны метро «Площадь Льва Толстого».

Напротив выхода из метро «Крещатик» стоит оцепление из числа солдат внутренних войск. Они перекрыли лишь проезжую часть. По тротуарам люди могут идти.