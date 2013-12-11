Президент закрыл путь к компромиссам - заявление оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», Кличко отметил: ”Компромиссов с головорезами и диктаторами быть не может. От них нужно избавляться. И сегодня вопрос номер один - однозначно отставка Януковича и всей его гнилой власти. Странно будет отныне слышать о каких-то компромиссах в виде ”технических правительств” или изменений Конституции. Это все будет манипуляцией и игрой в интересах Януковича и сохранения его власти. Ведь главное зло - это сам Янукович, все другое - им создано”.

Кличко подчеркнул, что его главная цель - полное изменение власти и наказания всех без исключения виновных в зачистках Майдана и провокациях на Банковой.

”Я ответственно заявляю, что вместе с гражданами, которые выразили на майданах по всей стране свое недоверие и неуважение к власти Януковича, буду делать все, чтобы эту власть изменить как можно быстрее”, - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часу ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние длится до сих пор.