Тяжелую технику убирают с Институтской - депутат
06:25, 11 декабря 2013Политика
3610 0
Тяжелая техника и спецмашины МЧС, которые народные депутаты от ”УДАРа” блокировали на углу Институтской и Банковой, разворачиваются и уезжают.
Об этом сообщил народный депутат Виталий Чугунников, который находится на месте, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».
Со слов водителей техники, они получили приказ возвращаться на место постоянной дислокации, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, спецназу, который с часа ночи штурмует Майдан Незалежности, так и не удалось прорвать кордон митингующих со стороны ул. Институтской.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter