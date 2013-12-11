Тяжелую технику убирают с Институтской - депутат

Об этом сообщил народный депутат Виталий Чугунников, который находится на месте, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

Со слов водителей техники, они получили приказ возвращаться на место постоянной дислокации, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, спецназу, который с часа ночи штурмует Майдан Незалежности, так и не удалось прорвать кордон митингующих со стороны ул. Институтской.