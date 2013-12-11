Около 200 человек забаррикадировались в КГГА

Около 200 активистов Майдана забаррикадировались в КГГА и сдерживают атаку бойцов Беркута, которые пытаются прорваться внутрь здания.

Об этом сообщил народный депутат Левченко. По его словам активисты обеспечены едой, в здании администрации вновь появился свет, которое ненадолго выключали, следовательно забаррикадированные могут продержаться достаточно долго.

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