Эксперт: развитие туризма поможет решить проблему занятости в Киеве

Однако в конечном итоге проект принесет серьезные экономические дивиденды городу. Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«Для Киева развитие туризма действительно – одно из самых перспективных направлений. Сегодня потенциал столицы Украины как туристического центра Восточной Европы раскрыт не то что наполовину – на четверть и даже меньше. В Стратегии развития Киева до 2025 года, которую столичная власть реализует при поддержке Президента Виктора Януковича, приводятся цифры: в 2009 году Киев посетили примерно миллион туристов, в то время как Прагу – 4 миллиона, Будапешт – 5,4. Задача Стратегии и программы «Киев самобытный», вобравшей в себя ее элементы, в частности проект «Днепровская жемчужина», – если не «перегнать», то хотя бы догнать соседей по этим показателям. Мы это, кстати, уже делаем – по прогнозам, на этот год количество туристов, посетивших Киев, превысит полтора миллиона», – отметил Евгений Черненко.

«Безусловно, проект амбициозный и потребует вложения значительных инвестиций. Часть из них возьмет на себя частный бизнес, но часть – это средства городского и государственного бюджетов. Допустим, реставрация комплекса памятника Магдебургскому праву, являющегося составной проекта, летом нынешнего года была осуществлена за бюджетные средства», – сказал эксперт.

По его мнению, «бюджетные инвестиции в этот проект обязательно окупятся, потому что туризм – очень выгодная для города сфера». «Во-первых, развитие туризма дает резкий рост создания новых рабочих мест. Кстати, решение вопроса занятости населения – одна из важных составляющих социальных инициатив Президента, поэтому, думаю, правительство поддержит финансово реализацию проекта «Киев самобытный». Во-вторых, это приток в город денег, валюты. По оценкам экспертов, сегодня иностранный турист за свое посещение оставляет в Киеве свыше полутора тысяч долларов. То есть Киеву есть за что бороться», – отметил Евгений Черненко.

Напомним, что городская программа сохранения и реабилитации исторической среды на Подоле и Днепровских склонах «Киев самобытный» предполагает создание и восстановление туристических маршрутов, пешеходных и велозон в границах старого Подола и на Днепровской набережной, реставрацию памятников архитектуры, создание публичных зон и многофункциональных зон общего пользования.

В частности, проект включает реконструкцию Андреевского спуска, Почтовой и Контрактовой площадей, Верхнего и Нижнего валов, а также набережной Днепра, реконструкцию парка «Владимирская горка», создание Аллеи художников «Киевский Монмартр», сооружение монументов Европы и Крещения Киевской Руси и т.д.