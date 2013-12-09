В МВД объяснили причину проведения обыска на Туровской

"Это процессуальное мероприятие осуществлено в рамках расследования уголовного производства, открытого по 2 статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за мошенничество и злоупотребление служебным положением", - отмечается в сообщении пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ведомстве, в Министерство внутренних дел Украины поступило обращение группы граждан о мошенническом завладении должностными лицами одной из коммерческих структур принадлежащим заявителям - компьютерной техникой на сумму свыше 350 тысяч гривен. Кроме того, в заявлении говорилось о злоупотреблениях служебным положением со стороны должностных лиц этой коммерческой структуры.

Указанные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а также зарегистрировано уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования на основании решения суда сотрудниками милиции проведен обыск в помещении указанной коммерческой структуры по адресу: г. Киев, ул. Туровская, 19-Б.

Во время обыска изъята компьютерная техника и документы предприятия, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Как сообщал УНИАН, пресс - служба «Батькивщины» около 17.40 заявила, что в эти минуты офис партии штурмует милиция вместе со спецподразделением "Беркут". После этого в Главном управлении МВД в Киеве опровергли, что милиционеры штурмуют офис "Батькивщины". В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, в указанном месте могут находиться сотрудники СБУ. Этот факт подтверждает и фото, опубликованное нардепом Андреем Пышным, на котором вооруженные бойцы по внешнему виду больше похожи на сотрудников спецназа СБУ.

Как известно, офис «Батькивщины» находится на улице Туровской, 13.