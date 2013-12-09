На донецком Евромайдане запретили подходить к памятнику Шевченко

В шахтерской столице после сноса памятника Ленину организаторы донецкого Евромайдана запретили подходить к памятнику Шевченко, возле которого проходит пикет.

Как сообщают корреспонденты "Сегодня" с места событий, соответствующее предписание появилось сегодня утром, а мотивировано тем, чтобы не испортить гранитное покрытие вокруг памятника. Предупреждение иллюстрировано гербом Украины и написано от руки.

Всего же около 14:00 на донецком майдане собралось 15 активистов, в основном люди преклонного возраста. Участники занимаются сбором вещей для поддержки киевских товарищей. За порядком на территории следит наряд милиции, который находится там согласно предписанию.

Как нам рассказали правоохранители, в 18:00 на второй сбор активистов охрана будет усилена до 4-х нарядов милиции в связи с увеличением митингующих, количество которых обещает вырасти до 50-60 человек.