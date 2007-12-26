Главы парламентских комитетов их замы и секретари комитетов (список)

Верховная Рада Украины сформировала персональный состав парламентских комитетов и избрала их руководящие органы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации" проголосовал 401 народный депутат из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно документу, председателем Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений избран Николай ПРИСЯЖНЮК (Партия регионов), его первым заместителем - Евгений СИГАЛ (БЮТ), заместителями - Сергей РЫЖУК (Партия регионов), Степан ГЛУСЬ (БЮТ), Сергей ТЕРЕЩУК (Блок Литвина), секретарем - Роман ТКАЧ (“Наша Украина – Народная самооборона”).

Председателем Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией избран Игорь КАЛЕТНИК (КПУ), первым заместителем - Геннадий МОСКАЛЬ (НУ-НС), заместителями - Николай ДЖИГА (Партия регионов) и Александр БУДЖЕРАК (БЮТ), секретарем - Юрий ТРЕГУБОВ (БЮТ).

Председателем Комитета по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики избран Владимир РЫБАК (Партия регионов), первым заместителем - Владимир ПОЛЯЧЕНКО (НУ-НС), заместителями - Александр ПОПОВ (ПР), Юрий СЕРБИН (БЮТ), Валерий БАРАНОВ (Блок Литвина), секретарем - Борис ПУДОВ (БЮТ).

Председателем Комитета по вопросам бюджета избран Николай ДЕРКАЧ (Блок Литвина), первыми заместителями - Владимир МАКЕЕНКО (ПР) и Евгений КИРИЛЬЧУК (БЮТ), заместителями - Александр ПЕКЛУШЕНКО (ПР), Олег ЛЯШКО (БЮТ), Валерий БОРИСОВ (НУ-НС), секретарем - Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления избран Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС), первым заместителем - Ольга БОДНАР (БЮТ), заместителями - Александр ЧЕРНОМОРОВ (ПР), Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (НУ-НС), Виктор ПИЛИПИШИН (Блок Литвина), секретарем - Сергей ГОРДИЕНКО (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы избран Анатолий СЕМИНОГА (БЮТ), первым заместителем - Николай ШЕРШУН (Блок Литвина), заместителями - Александр ГОРОШКЕВИЧ (ПР) и Ивана ЗАЕЦ (НУ-НС), секретарем - Сергей ГЛАЗУНОВ.

Председателем Комитета по вопросам экономической политики избран Александр ТКАЧЕНКО (КПУ), первым заместителем - Сергей ОСЫКА (БЮТ), заместителями - Ирина АКИМОВА (ПР), Игорь ЕРЕСЬКО (БЮТ), Ирина БЕЛОУСОВА (Блок Литвина), секретарем - Игорь ПАЛИЦА (НУ-НС).

Председателем Комитета по вопросам евроинтеграции избран Борис ТАРАСЮК (НУ-НС), первым заместителем - Владимира ВЕЧЕРКА (ПР), заместителем - Сергей ШЕВЧУК (БЮТ), секретарем - Спиридон КИЛИНКАРОВ (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности избран Виктор ШВЕЦ (БЮТ), первым заместителем - Владимир СИВКОВИЧ (ПР), заместителями - Дмитрий ШЕНЦЕВ (ПР), Владимир СТРЕТОВИЧ (НУ-НС), секретарем - Валерий БЕВЗА (КПУ).

Председателем Комитета по иностранным делам избран Олег БИЛОРУС (БЮТ), первым заместителем - Тарас ЧОРНОВИЛ (ПР), заместителем - Леонид КОЖАРА (ПР), секретарем - Игорь АЛЕКСЕЕВ (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам культуры и духовности избран Владимир ЯВОРИВСКИЙ (БЮТ), первым заместителем - Инна БОГОСЛОВСКАЯ (ПР), заместителем - Ярослав КЕНДЗЕР (НУ-НС), секретарем - Виктора ДЕМЬЯНЧУК (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам науки и образования избран Владимир ПОЛОХАЛО (БЮТ), первым заместителем - Михаил ЗУБЕЦ (ПР), заместителем - Степан ДАВЫМУКА (БЮТ), секретарем - Екатерина САМОЙЛИК (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны избран Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС), первым заместителем - Сергея ГРИНЕВЕЦКИЙ (Блок Литвина), заместителями - Вячеслав БОГУСЛАЕВ (ПР) и Валентин ЗУБОВ (БЮТ), секретарем - Юрий САМОЙЛЕНКО (ПР).

Председателем Комитета по вопросам здравоохранения избрана Татьяна БАХТЕЕВА (ПР), первым заместителем - Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ (БЮТ), заместителем - Виктор КОРЖ (ПР), секретарем - Лилия ГРИГОРОВИЧ (НУ-НС).

Председателем Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса избран Николай МАРТЫНЕНКО (НУ-НС), первым заместителем - Сергея ТИТЕНКО (ПР), заместителями - Юрий БОЙКО (ПР) и Михаил ВОЛЫНЕЦ (БЮТ), секретарем - Олег ЗАРУБИНСКИЙ (Блок Литвина).

Председателем Комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов избран Валерий СУШКЕВИЧ (БЮТ), первым заместителем - Петр ЦЫБЕНКО (КПУ), заместителем - Владимир ГЕРАСИМЧУК (Блок Литвина), секретарем - Алексей ЖУРАВКА (ПР).

Председателем Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики избран Сергей ТЕРЕХИН (БЮТ), первым заместителем - Николай КРУГЛОВ (ПР), заместителями - Евгений ГЕЛЛЕР (ПР), Константин БОНДАРЕВ (БЮТ), Николай КАТЕРИНЧУК (НУ-НС), секретарем - Екатерина ВАЩУК (Блок Литвина).

Председателем Комитета по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений избран Игорь ШАРОВ (Блок Литвина), первым заместителем - Виктор ТАРАН (БЮТ), заместителем - Иван ПОПЕСКУ (ПР), секретарем - Иван СПОДАРЕНКО (НУ-НС).

Председателем Комитета по вопросам правовой политики избран Сергей МИЩЕНКО (БЮТ), первым заместителем - Михаил СИРОТА (Блок Литвина), заместителем - Александр ЛАВРИНОВИЧ (ПР), секретарем - Елена ЛУКАШ (ПР).

Председателем Комитета по вопросам правосудия избран Сергей КИВАЛОВ (ПР), первым заместителем - Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС), заместителями - Валерий БОНДИК (ПР) и Елена ШУСТИК (БЮТ), секретарем - Анжелика ЛАБУНСКАЯ (БЮТ).

Председателем Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства избрана Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ), первым заместителем - Николай КРАВЧЕНКО (КПУ), заместителями - Александр ВИЛКУЛ (ПР), Петр КУЗЬМЕНКО (БЮТ), Ксения ЛЯПИНА (НУ-НС), секретарем - Леонид ЛИТВИНОВ (ПР).

Председателем Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР избран Александр ЕФРЕМОВ (ПР), первым заместителем - Сергея САС (БЮТ), заместителями - Василий КИСЕЛЕВ (ПР), Валерий КАМЧАТНЫЙ (БЮТ), Юрий ЛИТВИН (Блок Литвина), секретарем - Вячеслав КОВАЛЬ (НУ-НС).

Председателем Комитета по вопросам свободы слова и информации избрана Анна ГЕРМАН (ПР), первым заместителем - Андрей ШЕВЧЕНКО (БЮТ), заместителем - Александр ГОЛУБ (КПУ), секретарем - Юрий СТЕЦЬ (НУ-НС).

Председателем Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма избран Павел КОСТЕНКО (БЮТ), первым заместителем - Александр ВОЛКОВ (ПР), заместителем - Эльбрус ТЕДЕЕВ (ПР), секретарем - Андрей НАЙДЕНОВ (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам социальной политики и труда избран Василий ХАРА (ПР), первым заместителем - Олег ШЕВЧУК (БЮТ), заместителем - Ярослав СУХОЙ (ПР), секретарем - Владимир ВЯЗИВСКИЙ (НУ-НС).

Председателем Комитета по вопросам транспорта и связи избран Владимир КОЗАК (ПР), первым заместителем - Александр ТРЕТЬЯКОВ (НУ-НС), заместителями - Михаила МИРОНЕНКО (ПР), Юрий КРУК (БЮТ), секретарем - Николай КОВЗЕЛЯ (БЮТ).

Председателем Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности избран Николай АЗАРОВ (ПР), первым заместителем - Станислав АРЖЕВИТИН (НУ-НС), заместителями - Владислав ЛУКЬЯНОВ (ПР), Александр БУРЯК (БЮТ), Сергей ПАВЛЕНКО (Блок Литвина), секретарем - Юрий ПОЛУНЕЕВ (БЮТ).

Председателем Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации избран Евгений МАРМАЗОВ (КПУ), первым заместителем - Александр БОНДАРЬ (НУ-НС), заместителями - Дмитрий КОЛЕСНИКОВ (ПР), Валерий ПИСАРЕНКО (БЮТ), секретарем - Руслан ЗОЗУЛЯ (БЮТ).