Возле КГГА находится около 50 митингующих

Возле здания Киевской городской государственной администрации находится порядка 50 митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, на Крещатике находится значительное количество людей, в связи с закрытием центральных станций «Крещатик» и «Театральная».

На данный момент, штурм КГГА не начался, но протестующие там - в полной готовности.

Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягивают силы правоохранителей, машины скорой помощи и тяжелую снегоуборочную технику.