Возле КГГА находится около 50 митингующих
13:32, 09 декабря 2013Политика
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Митингующие в зданиях КГГА и Доме профсоюзов готовятся к штурму.
Протестующие готовятся к штурму КГГА спецназом
Возле здания Киевской городской государственной администрации находится порядка 50 митингующих.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, на Крещатике находится значительное количество людей, в связи с закрытием центральных станций «Крещатик» и «Театральная».
На данный момент, штурм КГГА не начался, но протестующие там - в полной готовности.
Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягивают силы правоохранителей, машины скорой помощи и тяжелую снегоуборочную технику.
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