Луценко одобрил снос памятника Ленину

В частности, отвечая на вопрос Gazeta.ua о том, как он относится к сносу памятника "вождю мирового пролетариата", Луценко кратко ответил: "Хорошо".

Напомним, сегодня около 18.00 в центре Киева на углу бульвара Шевченко и Крещатика снесли памятник Ленину.

Позже партия "Свобода" взяла на себя ответственность за снос монумента. Об этом, в частности, заявил народный депутат-"свободовец" Игорь Мирошниченко в комментарии журналистам.

По словам Мирошниченко, люди во многих городах Украины просили его убрать Ленина из Киева.

Вместе с тем, депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко заявил, что инициатива повалить Ленина не принадлежит "Евромайдану".

Милиция заявила, что уже занялась фактом уничтожения памятника. "За эти действия открыто уголовное производство по статье 294 - "массовые беспорядки", сообщили в пресс-службе МВД.