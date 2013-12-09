Янукович пообещал ООН "начать консультации"

Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации.

С кем именно будут проведены консультации, не уточняется.

В ходе беседы глава ООН выразил глубокую озабоченность ситуацией на Украине, а также "подчеркнул, что нельзя прибегать к насилию, и призвал стороны к мирному диалогу".

"Генеральный секретарь приветствовал заверения президента в том, что будут начаты консультации для разрядки обстановки", - говорится в сообщении.

Накануне с призывом к украинским политическим партиям проявить сдержанность выступил и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он провел в Украине три дня, в ходе которых проводил консультации с представителями властей и гражданского общества.