Группа "Первого декабря": Власть должна услышать народ и начать с ним разговор (видео)

Об этом сегодня, 8 декабря, со сцены Майдана объявил участник инициативы «Первого декабря» академик НАН Украины, директор Института философии НАНУ Мирослав Попович, сообщили УНИАН в пресс-службе инициативы.

Как отмечается, участники инициативной группы «Первого декабря» Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский также приняли участие в митинге на Майдане Незалежности 8 декабря. Обращение «В Украине наступило новое время» от имени группы зачитал академик Попович.

Группа «Первого декабря» отмечает, что власть должна подтвердить серьезность желания найти понимание и выйти с общественностью и оппозиционными политиками на открытый искренний диалог.

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«Власть должна услышать народ и начать с ним разговор, ведь Майдан отображает требования и чувства миллионов людей всей страны. Европейский Майдан стал важнейшим фактором украинской политической жизни на длительную перспективу. Мы хотим больших и серьезных перемен в нашей жизни. Они касаются самого важного - принципов взаимоотношений и воплощения демократических ценностей Европы», - сказал Попович.

Моральные авторитеты страны в своем обращении отмечают, что одна из самых больших ценностей, которые нужно особенно беречь, - это единство и целостность Украины, которую хотят разрознить неправдой и манипуляцией.

«Нет существенной разницы между гражданами Украины, особенно между молодежью. Мы должны не только быть, но и действовать как один народ. Должны научиться говорить друг с другом и вести конструктивный диалог, независимо от взглядов или регионального происхождения», - говорится в обращении.

Попович также зачитал три основных требования общественности к руководству государства.

«Первое. Президент должен принять историческое решение и объявить об окончательной готовности Украины подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в срок, публично определенный с европейскими партнерами», - подчеркнул он.

«Второе. Майдан ожидает сурового наказания тех, кто применил силу против граждан. Требуем освободить всех незаконно заключенных участников мирных протестов и прекратить любые преследования общественных активистов и студентов», - отмечается в обращении.

«Третье. Майдан считает, что нынешнее правительство должно уйти в отставку для общего блага государства. Кровь детей, искалеченных 30 ноября, - на его руках. Акт насилия лишил правительство морального права руководить государством. Мы будем напоминать об этом постоянно», - подчеркнули авторы обращения.

Участники инициативы «Первого декабря» призвали Президента найдите мужество принять эти решения.

***Создангая в 20-ю годовщину референдума (2011 год) инициативная группа «Первого декабря», в которую вошли главные представители национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский, ставит цель добиться "установления в стране новых правил игры".