Захарченко призвал киевлян и гостей города не поддаваться на провокации
09:50, 08 декабря 2013Политика
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Как заявил глава МВД Виталий Захарченко в обращении к киевлянам и гостям столицы, угрозы звучащие в адрес правоохранителей и членов их семей имеют признаки преступления и влекут за собой уголовную ответственность.
В который раз прошу быть бдительными - министр
Также в своем обращении министр призвал киевлян и гостей города не поддаваться на провокации.
"В который раз прошу быть бдительными, не оставлять детей без присмотра, проявлять уважение к старикам . Не поддавайтесь на провокации . Как показали прошедшие события, такие лица имеют для этого соответствующую подготовку , рассчитывают на привлечение к их противоправных действий как можно значительного количества граждан. Это уже определенные технологии и они используются не впервые " , - говорится в обращении.
Напомним, сегодня в Киеве пройдет Марш миллиона украинцев.
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