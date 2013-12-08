Захарченко призвал киевлян и гостей города не поддаваться на провокации

Также в своем обращении министр призвал киевлян и гостей города не поддаваться на провокации.

"В который раз прошу быть бдительными, не оставлять детей без присмотра, проявлять уважение к старикам . Не поддавайтесь на провокации . Как показали прошедшие события, такие лица имеют для этого соответствующую подготовку , рассчитывают на привлечение к их противоправных действий как можно значительного количества граждан. Это уже определенные технологии и они используются не впервые " , - говорится в обращении.

Напомним, сегодня в Киеве пройдет Марш миллиона украинцев.