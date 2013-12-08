В Ивано-Франковске из-за митингов ограничили продажу алкоголя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме.

В частности, временно ограничена продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, в объектах торговли и заведениях ресторанного хозяйства на Вечевом майдане и центральной части города, образованной в пределах кольца, объединяющего улицы Сечевых Стрельцов, Пилипа Орлика, Новгородская, Днестровская, Василиянок, Гаркуши, Франко, Независимости с 05.12.2013 по 12.12.2013 включая 17.00 до 23.00 часов.

Контроль над выполнением данного решения возложен на заместителя городского головы Руслана Панасюка, Ивано -Франковский городской отдел милици и налоговую инспекцию.