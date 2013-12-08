Регионалы жалуются, что их депутатов запугивают и шантажируют
В Партии регионов заявляют, что их депутатов пытаются запугивать и шантажировать - им неизвестные звонят и присылают угрожающие SMS.
Об этом говорится в заявлении партии, текст которого передан УНИАН.
«Мы предложили политическим оппонентам вернуться в конституционное поле и готовы создать переговорную группу для нормализации ситуации в столице. Мы протянули руку оппозиции. Однако что мы получили взамен? Продолжается блокирование админзданий, что затрудняет работу правительства, Нацбанка, Администрации Президента и других госучреждений», - отмечается в заявлении.
«Вместо предложений примирения, с Майдана звучат требования создать «Черную книгу предателей - нарушителей прав человека в Украине», - жалуются в ПР.
Как отмечается в заявлении, представители партии посетили больницы, разговаривали со всеми, кто пострадал во время уличных акций.
«Раненые сотрудники органов МВД в один голос заявляют, что лично они и их семьи стали объектами угроз со стороны неизвестных. Запугивать и шантажировать пытаются и депутатов Партии регионов : им звонят и присылают угрожающие SMS", - подчеркивается в документе.
«Экстремисты перешли границы человечности и морали, когда стали угрожать физической расправой членам семей правоохранителей и политиков, судьям, работникам милиции, которые принимали участие в расследовании всех противоправных действий во время уличных акций", - отмечают в Партии регионов.
Ее авторы акцентируют на том, что «экстремистское крыло Майдана действует теми же методами, что и их политические предшественники в XX веке, которые организовали кровавый террор на западе Украины против представителей власти , правоохранителей, политических оппонентов и членов их семей».
В то же время, в Партии регионов высказали предположение, что «попытка запугать правоохранителей нацелена на то, чтобы сорвать процесс поиска и наказания виновных».