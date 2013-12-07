Митингующие хотят переименовать киевский Октябрьский дворец в Дворец Свободы
Активисты Майдана решили переименовать столичный Октябрьский дворец в Дворец Свободы
Активисты Майдана решили переименовать столичный Октябрьский дворец в Дворец Свободы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», соответствующее решение было принято в субботу на общем собрании штаба комендатуры Октябрьского дворца.
Напомним, что это здание находится в руках активистов Майдана.
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На собрании участники предлагали около десяти разных названий. Их длительное время обсуждали и определяли целесообразность использования именно последнего.
«Вполне уместным и обоснованным станет переименование здания во Дворец Свободы - как символ народного неповиновения, восстания, свободолюбия и стремления к справедливости. Решение о переименовании было принято единогласно», - отметил комендант Дворца Свободы, народный депутат - свободовец Руслан Зелик.
Кроме того, штаб Дворца Свободы планирует лоббировать вопрос официального переименования здания.