Культовую британскую башню Биг Бен хотят переименовать

Культовая британская башня "Биг Бен" может вскоре быть переименована в честь королевы Елизаветы II. Под подобной инициативой подписался 331 депутат Палаты общин парламента Великобритании, включая премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Как передает ИТАР-ТАСС, на идею переименования знаменитой башни парламентариев сподвигло желание отметить заслуги королевы перед страной в год 60-летнего юбилея ее правления. "Замечательно, что столь значительное число законодателей поддержали эту идею, воплощение которой станет должным знаком уважения в адрес королевы", - приводит слова Д.Кэмерона газета "Дейли мейл".

Законодатели признали, что этот символ Лондона в разговорной речи сохранит имя "Биг Бен", однако официальное название должно измениться на "Башню Елизаветы". По данным издания, комиссия Палаты общин до конца июня обсудит законодательную инициативу и, как ожидается, одобрит идею переименования.

Восточная башня Вестминстерского дворца, называемая в обиходе "Биг Бен", а официально - Часовая башня, была построена в 1858 году. Имя "Биг Бен" носит большой колокол установленных на ней часов. Так же часто называют и сами часы.

Если башня получит имя правящей королевы, то это станет не первым подобным случаем. Так, в 1860 году западную башню здания парламента, которая до этого была известна как "Башня короля", переименовали в "Башню Виктории" в честь тогдашней правительницы.