Янукович и Путин 17 декабря обсудят снятие ограничений в торговле с ТС - источник

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин планируют провести 6-е заседание российско-украинской межгосударственной комиссии в Москве 17 декабря.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

«Заседание комиссии пройдет 17 декабря и сейчас идет подготовка документов к этому заседанию», - сообщил источник.

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Он отметил, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о подготовке договора о стратегическом партнерстве, и не исключил, что этот документ может быть подписан.

Также планируется обсудить вопросы снятия ограничений в торговле со странами Таможенного союза, вопрос возможности снижения цены газа, предоставления финансовой помощи Украине, а так же создания Причерноморского зернового комитета.

Ожидается подписание документов о производственной кооперации.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Путин и Янукович в Сочи обсудили вопросы двусторонних отношений и подготовку к заседанию российско-украинской межгоскомиссии.