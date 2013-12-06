Тягнибок назвал условия, на которых оппозиция пойдет на переговоры с властью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

Тягнибок подчеркнул: “Власть обязана пойти на уступки, и оппозиция готова садиться, говорить, договариваться об изменении ситуации сейчас в государстве, о выходе из нынешнего политического кризиса”.

В то же время он подчеркнул, что такие переговоры возможны лишь в том случае, когда будут наказаны те, кто применили силу против участников мирной акции.

Тягнибок подчеркнул, что “если власть не образумится, то протесты будут продолжаться”.

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“Я вас заверяю, что люди уже готовятся, если будет необходимость, и Новый год, и Рождество праздновать на Майдане”, - сказал Тягнибок.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что готов создать общую рабочую группу с представителями оппозиции для нормализации ситуации в столице, но только после того, как будет разблокирована работа Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 часов утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы. 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызвало возмущение граждан и собрало многотысячные массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали сотни участников акции протеста и правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук спецназначенцев пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.