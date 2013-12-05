Азаров готов сесть с оппозицией за стол переговоров только после разблокирования Кабмина

Об этом он заявил во время встречи с помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд в рамках 20-го заседания Совета Министров ОБСЕ в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации Секретариата КМУ.

«Мы готовы согласовать повестку дня, воспринять ее и выполнять. Мы готовы создать переговорную группу для нормализации ситуации в столице, но исключительно после того, как будет разблокирована работа правительства», - сказал Азаров.

Премьер также подчеркнул, что блокирование органов государственной власти – это совсем не мирная акция. Он привел пример, что вчера Генерального секретаря Совета Европы Торбьёрна Ягланда из-за такого блокирования не пускали в Дом правительства.