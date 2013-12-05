Политолог: власти и оппозиции нужно сесть за стол переговоров

Такое мнение высказал политолог, глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

«Стране больше всего нужен мир, спокойствие и стабильность. А для этого важно, чтобы власть и оппозиция продемонстрировали готовность находить общий язык. Они должны прекратить меряться силами: вот мы против вас выведу полтора миллиона человек, а вот мы – два отряда «Беркута», - сказал он.

Политолог констатирует, что в данный момент стороны не продуцируют стратегического видения, разговор ведется исключительно вокруг властных институтов, инструментов достижения целей, но не о самих целях.

«Ни евроинтеграция, ни отставка правительства или президента не являются такими целями. Важно за столом переговоров не только обсудить вопрос выхода из нынешней ситуации, но и поговорить о стратегических целях», - добавил Бондаренко.

Эксперт констатирует, что в нынешних условиях оппозиция больше всех заинтересована в компромиссе.

«В оппозиции был революционный пыл, но после того, как они проиграли все, что могли, имея за спиной сотни тысяч людей, он утих. Они проиграли отставку правительства, захваченные или заблокированные ими учреждения, уже заработали. В таких условиях она просто вынуждена искать варианты компромисса или сесть за стол переговоров», - резюмировал он.

Напомним, что ранее три бывших президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали стороны сесть за стол переговоров.