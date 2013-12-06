Активистов Евромайдана призвали беречь окружающую среду

Об этом сообщает пресс - служба «Киевзеленстрой».

«Европейские ценности начинаются именно с того, позволяешь ты себе поломать дерево на Крещатике, вытоптать газон возле Монумента Независимости - Богородицы - Оранты, или забрать урну возле фонтана и превратить ее в буржуйку», - сказал он.

Он сообщил , что по предварительной информации убытки городского бюджета составляют около 800 тысяч гривен и восстанавливать повреждения придется за счет налоговых выплат киевлян. «Безусловно, каждый из нас имеет право отстаивать свою точку зрения, свою гражданскую позицию и высказывать свое мнение открыто и безоговорочно ! Но будьте внимательны к правам и свободам другого человека - твоего , соотечественника или соседа . Свобода каждого заканчивается там , где начинается свобода другого личности . Свобода - это не вседозволенность . Свобода, прежде всего, это ответственность и уважение прав и свобод другого», - заявил Царенко.

«Призываю участников Евромайдану и каждого киевлянина бережно относиться к окружающей среде в столице нашего государства. Ведь Киев - самый зеленый город Европы , с которого все начинается . Верю , что после этих слов каждый откроет для себя свою европейскую Украину - цветущую страну, где права, свободы и ответственность стоят рядом» , - подытожил он.