Британский эксперт: протестная активность в Киеве спадает

Об этом в комментарии телеканалу БТБ сказала старший аналитик по исследованиям России и стран СНГ консалтинговой компании Oxford Analytica (Великобритания) Юлия Русанова.

«Мы сейчас видим, что протесты будут спадать. В последние дни мы наблюдаем меньшую протестную активность, поскольку оппозиция кажется полностью разобщенной. С их стороны вряд ли ожидается дополнительная поддержка. Теперь мы не ожидаем, что протесты превзойдут то, что происходило в течение первых дней, а также события времен оранжевой революции 9 лет назад», - предположила она, сообщает КП в Украине.

По словам аналитика, не добившись отставки правительства, оппозиция осталась без плана действий.

В связи с этим, по мнению Русановой, оппозиции сейчас выгоднее сесть за стол переговоров с властью.

«Украинская оппозиция не имеет очевидного лидера, на стороне которого могли бы выступить оппозиция и общество. Она является разобщенной, и это отличает ее от той, что была во времена оранжевой революции 9 лет назад, - отметила он. - Наконец, мы должны понимать, что как только правительство Януковича начнет искать компромиссы с Яценюком, Кличко или Тягнибоком, на Востоке страны это воспримут как очевидную слабость. Это снизит его шансы выиграть выборы 2015 года».

Между тем эксперт раскритиковала захват митингующими административных зданий в центре Киеве. Русанова выразила сомнение, что подобные действия смогут получить поддержку в Европе.