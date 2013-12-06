В Запорожье на Евромайдане установили «елку протеста»

Четвертый вечер евромайдана в центре Запорожья сегодня завершился флешмобом протеста: участники акции запустили в небо два синих шара с портретами президента Януковича и премьера Азарова, объяснив, что таким образом оправляют первых лиц государства «с Земли на Марс».

«Мы отправляем руководителей Украины к марсианам. Им там будет лучше, пусть они улетают от нас» - прокомментировали запуск шаров участники флешмоба.

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В ходе акции ими перед зданием Запорожской ОГА сегодня так же была установлена «елка протеста» - елка, на которую любой желающий: участник акции или случайный прохожий мог повесить записку с новогодними пожеланиями представителям центральной власти, представителей власти Запорожского региона, а так же правоохранительным органам Украины и Запорожья.

Участники запорожского евромайдана, как и в предыдущие дни заверили, что их акция – бессрочная и имеет целью импичмент для президента Януковича, отставку Кабмина и привлечение внимание общественности к противоправным действиям власти, жестоко разогнавшей Евромайдан в Киеве.