Между украинскими оппозиционерами так мало взаимного доверия - Пэт Кокс

Пэт Кокс, представитель миссии Европарламента по мониторингу выполнения Украиной условий для подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом поделился с Gazeta.ua своими впечатлениями относительно украинской оппозиции.

"Украинская оппозиция, как и в любой другой стране плохо ладит с правительством , - сказал Кокс. - Но из того, что я заметил, у ваших лидеров оппозиции совершенно отсутствует взаимное доверие".

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Впечатлениями об украинских оппозиционерах Кокс поделился на саммите "ЕС - Восточное партнерство", который проходил в Вильнюсе 28-29 ноября. Три основных оппозиционера на мероприятиях саммита вели себя так, будто просто знакомы друг с другом. Каждый имел свою программу. Только в пятницу после саммита сделали совместное заявление о необходимости смены власть в Украине . Еще в начале ноября Кличко объявил, что идет на президентские выборы.

Однако на конференции "Гражданское общество" , которая проходила в рамках Вильнюсского саммита , Яценюк на вопрос журналистов о едином кандидате от оппозиции на выборах президента в 2015 году ответил, что будут проводить праймериз между тремя лидерами.