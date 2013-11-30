Кокс рассказал, когда его миссия с Квасьневским продолжит работу в Украине

Об этом в комментарии телеканалу БТБ заявил сопредседатель миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс.

«Украинское правительство взяло таймаут, приостановив подписание соглашения. В выводах саммита это учли. Там также отметили, что украинское общество выступает за европейскую интеграцию. Двери Европы остаются открытыми», сказал он.

В связи с этим Кокс отметил, что Украина все еще имеет высокие шансы на подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

«Для подписания нужны две стороны. Европейский союз готов к подписанию и желает этого. ЕС держит двери открытыми, соглашение остается на столе, и нужно лишь желание Украины», - подчеркнул сопредседатель миссии Европарламента.

Он также не исключил возможность продления миссии Кокса-Квасьневского в Украине.

«Мы встретимся с лидерами Европарламента 15 декабря в Брюсселе. Исходя из комментариев президента Европарламента Мартина Шульца на саммите, очень вероятно, что в ближайшее время нашу миссию в той или иной форме восстановят. Надо определить условия и продолжительность», - добавил Кокс.