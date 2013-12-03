Пшонка обещает наказать и правоохранителей, и провокаторов

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ГПУ.

"Последние события свидетельствуют о том, что имели место многочисленные факты нарушения законодательства: я сейчас говорю о самовольном захвате помещения Киевской городской государственной администрации, Дома профсоюзов, блокировки Дома Правительства и публичные призывы к штурму Администрации Президента, также блокирование транспортных коммуникаций. Это уголовные преступления. И кто бы их не совершил, будет отвечать согласно Закону! Так же, как будут отвечать и те провокаторы, которые с помощью экскаватора пытались атаковать шеренгу милиционеров возле Администрации Президента и бросали камнями в правоохранителей", - заявил Пшонка.

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"Они пришли на митинг хорошо "подготовленными" - дубинки, металлические цепи, слезоточивый газ. И действовали эти лица с четкими указаниями своих руководителей. Именно они провоцировали драки и подстрекали народ", - отметил глава ГПУ.

Пшонка подчеркнул, что такие действия не имеют ничего общего с мирными акциями и предупредил, что "это нарушение закона и уголовная ответственность".

"Обращаюсь ко всем организаторам массовых акций - не подстрекайте людей на противоправные действия! Хочу предостеречь "горячие головы" - тут не может быть никаких компромиссов, никаких политически мотивированных решений! Мирные акции не могут проходить с проявлениями бандитизма и хулиганства. Митинги , происходящие в Украине, называют Евромайданом, но европейские ценности далеки от вандализма и бандитских проявлений!", - сказал Пшонка.

"Организаторов митингов и тех политиков, которые сегодня призывают к силовой власти, не очень интересуют события возле Администрации Президента, и вовсе не волнуют факты самовольного захвата государственных зданий. Единственный вопрос - это события в ночь с 29 на 30 ноября", - отметил он .

Генпрокурор пообещал, что наказаны будут все причастные к событиям возле АП, и провокаторы и правоохранители

"В ходе расследования действиям всех участников будет дана правовая оценка. Фиксируется каждый факт нарушения Закона. Хочу подчеркнуть - это в равной степени касается как правоохранителей, превысивших служебные полномочия, так и тех, кто провоцировал столкновения", - акцентировал Пшонка.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности. Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения.

Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.

При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились.