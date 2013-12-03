Джигурда на Майдане прочитал свои стихи и спел гимн Украины

Как передает ТСН, своим выступлением он просто «подорвал» Евромайдан. Кроме того, со сцены он провозглашал различные лозунги.

Сейчас пользователи Twitter очень активно обсуждают его выступление. Некоторые даже не могут поверить в то, что это действительно Джигурда.

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«Джигурда на сцене Майдана читает стихи. Теперь я за революцию спокоен», - написал один из пользователей Twitter.

На своем Twitter сам артист написал несколько постов о своих впечатлениях. "На Майдане не сброд / не алкаши / На Майдане народ / волю Бога вершит", "Здравствуй КИЕВСКАЯ РУСЬ/ Я ТЕБЕ еще приснюсь..." и еще в таком же духе.

Как известно, ранее Джигурда написал "Оду Украины"