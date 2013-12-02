СМИ: Во Львовской области одна из райорганизаций ПР анонсировала самороспуск

Партийцы планируют публично разорвать свои членские билеты и мандаты депутатов районного совета и объявить о прекращении существования Партии регионов в Николаевском районе. Такое решение поддерживают на сегодня все члены партии, кроме одного человека. Ключ от партийного офиса сдадут в городской совет, сообщает Радио Свобода.

Такое предварительное решение районной организации вызвано событиями в Киеве, в частности, приказом избить молодежь. Николаевские регионалы присоединились к акциям гражданского неповиновения и требованиям Майдана.

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В Николаеве утром люди выйдут на забастовку, где будут требовать отправить в отставку правительство, президента и парламент.

Городская забастовка сегодня объявлена во Львове. Городская власть призвала людей выйти на улицы, а частных предпринимателей отпустить тех, кто хочет приобщиться к акции. Ректоры львовских вузов поддерживают студентов. Студенческий Координационный штаб и студенческий Координационный совет на львовском Евромайдане влились в структуру Координационного совета Львовского облсовета.