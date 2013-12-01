Янукович проводит совещание в Межигорье - СМИ
16:18, 01 декабря 2013Политика
6206 0
Виктор Янукович в данное время находится в резиденции "Межгорье", где проводит совещание.
Янукович сейчас находится в "Межигорье", сообщают СМИ
Президент Украины Виктор Янукович в данное время находится в резиденции "Межгорье" под Киевом, где проводит совещание. Об этом по информации источников в правительстве сообщает ИТАР-ТАСС.
По их данным, в "Межгорье" сейчас находятся секретарь Совбеза Андрей Клюев, глава МВД Виталий Захарченко, председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов, а также ряд руководителей министерств и ведомств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter