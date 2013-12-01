Лидеры оппозиции дадут пресс-конференцию в захваченном Доме профсоюзов
15:48, 01 декабря 2013Политика
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Сегодня в 16.00 в Доме профсоюзов состоится пресс-конференция лидеров оппозиции
Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины».
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в Доме профсоюзов, который заняли митингующие, проходит совещание Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.
В то же время, сейчас на Майдане Незалежности раздаются призывы депутатов к участникам акции не поддаваться на провокации.
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