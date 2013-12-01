Лидеры оппозиции дадут пресс-конференцию в захваченном Доме профсоюзов

Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в Доме профсоюзов, который заняли митингующие, проходит совещание Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

В то же время, сейчас на Майдане Незалежности раздаются призывы депутатов к участникам акции не поддаваться на провокации.