Лидеры оппозиции дадут пресс-конференцию в захваченном Доме профсоюзов

15:48, 01 декабря 2013
Политика
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Сегодня в 16.00 в Доме профсоюзов состоится пресс-конференция лидеров оппозиции

Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в Доме профсоюзов, который заняли митингующие, проходит совещание Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

В то же время, сейчас на Майдане Незалежности раздаются призывы депутатов к участникам акции не поддаваться на провокации.

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