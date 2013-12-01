На недостроенной елке в Киеве подняли флаг ЕС (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, несколько митигующих забрались на конструкцию новогодней елки, установленной на Майдане Незалежности, и установили на ней флаг Европейского Союза.

Кроме того, митингующие полностью убрали щиты и ограждения с Майдана.

К этому времени с Майдана по требованию митингующих уехала и коммунальная техника.

Сейчас люди начали собираться уже на Европейской площади.

Активисты на автомобилях помогают преграждать окружающие Майдан Незалежности улицы.

Напомним, именно установка елки стала формальной причиной вчерашнего разгона Евромайдана Беркутом.