На недостроенной елке в Киеве подняли флаг ЕС (фото)
13:19, 01 декабря 2013Политика
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Участники акции протеста в Киеве подняли флаг Европейского Союза на недостроенной новогодней елке на Майдане Незалежности
Елку обвешали флагами / Фото: Твиттер @Katafeich
Как передает корреспондент УНИАН, несколько митигующих забрались на конструкцию новогодней елки, установленной на Майдане Незалежности, и установили на ней флаг Европейского Союза.
Кроме того, митингующие полностью убрали щиты и ограждения с Майдана.
К этому времени с Майдана по требованию митингующих уехала и коммунальная техника.
Сейчас люди начали собираться уже на Европейской площади.
Активисты на автомобилях помогают преграждать окружающие Майдан Незалежности улицы.
Напомним, именно установка елки стала формальной причиной вчерашнего разгона Евромайдана Беркутом.
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