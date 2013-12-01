Динамовец Шовковский присоединится к митингующим

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я не политик. Но я гражданин. И мой гражданский долг заключается в том, чтобы не оставаться равнодушным к тому произволу, что позволили себе власть имущие! Я имею право на свое мнение! И никто! Никто не имеет права закрывать мне рот, я один из народа! А значит, я и есть народ, я иду на митинг в Парк Шевченко!", - написал СаШо.

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В воскресенье, 1 декабря на 12:00 запланировано начало народного вече протестующих в Киеве возле памятника Тараса Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября, ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.