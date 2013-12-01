Хакеры "обвалили" сайт МВД

Как передает корреспондент УНИАН, незадолго до этого в сети Интернет появилась информация, что работники IT-технологий намерены заблокировать и взломать сайты МВД Украины и других государственных структур.

Как известно ранее хакерской атаке подверглись сайты МВД, Администрации Президента и других государственных органов власти.

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Как отмечали определенные лица в соцсетях, атака на сайты совершена в знак протеста против разгона Евромайдана в Киеве.

Вместе с тем начальник управления по связям с общественностью МВД Сергей Бурлаков не смог прокомментировать информацию по сайту, пообещав обратиться с проблемой к специалистам министерства

Напомним, минувшей ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.