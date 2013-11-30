МВД: Во время разгона Евромайдана пострадали 12 правоохранителей

Центральный сайт МВД Украины разместил сообщение от имени ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, что во время разгона Евромайдана «пострадали 12 правоохранителей».

При этом никаких подтверждений относительно травм, телесных повреждений, ушибов, переломов, ожогов, отравлений и прочее не предоставляется – ни в текстовом, ни в фото-, ни в видеоформатах.

В то же время, на сайте МВД Украины нет никаких объяснений относительно многочисленных фото- и видеосвидетельств о применении работниками МВД физической силы и специальных средств, в частности, резиновых дубинок, как для рассеивания группы митингующих на Майдане Незалежности, так и к отдельным гражданам, которые находились не только на этом Майдане, но и на прилегающих к нему улицах и во дворах, и которые не оказывали сопротивления представителям милиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4-х утра тысячи бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности. Он добавил, что 7 человек еще находятся в больницах, что пострадавшие получили ушибы и ссадины, есть одна черепно-мозговая травма и один перелом.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, укрылись в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, к собору начали приходить граждане. Утром их было около 500. По состоянию на 17.00 на Михайловской площади уже собралось около 15 тысяч граждан.