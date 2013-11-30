Янукович планирует встретиться с Меркель

Об этом сообщил вице-премьер Александр Вилкул в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

По его информации, темой встречи будет обсуждение вопроса о трехсторонних переговорах Россия-Украина- ЕС.

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"На сегодняшний момент уже выразили свое согласие участвовать в переговорах на эту тему как президент России Путин, так и ряд серьезнейших европейских политиков, например, канцлер Германии Ангела Меркель", - заявил Вилкул.

"И визит нашего президента состоится в Германию, в том числе, и для обсуждения этих вопросов, сразу после формирования правительства Германии", - добавил он.

Как известно, президент России Владимир Путин считает, что ситуацию вокруг Киева нужно деполитизировать и провести по предложению президента Украины Виктора Януковича обсуждение этой темы в трехстороннем формате Украина -ЕС-Россия.

Европейская народная партия заняла четкую позицию в отношении того, что переговоры в трехстороннем формате Украина-Евросоюз-Россия являются неприемлемыми.