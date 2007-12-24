Начался конкурс на самый интересный вопрос Ющенко

Сегодня, 24 декабря, начался конкурс «Спроси Президента Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, цель конкурса – сбор вопросов к главе государства от широких кругов общественности по самым актуальным для общества темам. На наиболее интересные вопросы, отобранные интернет-изданиями, Президент В.ЮЩЕНКО ответит на своей итоговой годовой пресс-конференции «Национальные приоритеты», которая состоится 27 декабря с 18.00 до 20.00.

В ходе общения с представителями СМИ Президент проинформирует о политических итогах 2007 года и очертит основные задания и направления работы государственной власти на год следующий.

По данным пресс-службы, к проекту приобщились интернет-издания «Украинская правда», «Главред», «ЛИГАбизнесинформ» и «Корреспондент».

В прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать Первый национальный канал, «5 канал», «24-й канал», Национальная радиокомпания и Всемирная служба иновещания Украины «Украина и мир». Мероприятие предусматривает телемосты с журналистами в Донецке, Львове, Симферополе, Полтаве, а также онлайн-трансляцию в Интернете.