На админзданиях Ивано-Франковска вывесили флаги ЕС

Ивано-Франковский облсовет принял решение вывесить флаг Евросоюза на админзданиях.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Ивано-Франковске продолжается сессия облсовета, на которой депутаты решили вывесить на административном здании Ивано-Франковского облсовета флаг ЕС. Также, в соответствии с решением «Об использовании флага ЕС на территории Ивано-Франковской области» рекомендовано районным, городским, поселковым, сельским советам принять соответствующие решения о использовании символики ЕС.

За это решение проголосовали 63 депутата областного совета.

Читайте также: В Черновцах над горсоветом вывесили флаг ЕС (фото)

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим решением в разных городах Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Сегодня в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.