В НУ-НС считают, что Ющенко как Президент сделал две кадровые ошибки

Лидер Народного руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”) считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО сделал ошибку в назначениях Раисы БОГАТЫРЕВОЙ и Юрия БОГУЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Б.ТАРАСЮК отметил, что в вопросе назначения секретаря СНБО уже нельзя ссылаться на окружение Президента, главу Секретариата Президента, поскольку в данном случае речь идет о личном решении главы государства.

«Глава государства сделал неправильно, сделал вопреки тем политическим силам, которые его традиционно и постоянно поддерживали, в том числе и НРУ», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что в данном случае В.ЮЩЕНКО «не только прибег к ошибкам кадровым, а Президент уже лично прибег к ошибкам, которые может сделать только глава государства». Б.ТАРАСЮК отмечает, что он готов лично «перейти из человека-политика, критикующего окружение Президента за неправильные решения, направленные против политических сил, которые его поддерживали, к человеку, который начнет критиковать самого Президента Украины». Б.ТАРАСЮК заявил, что как заместитель председателя фракции НУ-НС будет инициировать обсуждение вопроса относительно назначения, в частности, Р.БОГАТЫРЕВОЙ на должность секретаря СНБО на заседании фракции НУ-НС.

Он отметил, что достаточно много людей во фракции, по-видимому, не могут согласиться с Президентом относительно возможности назначения оппонентов на высшие должности в государстве, связанные с национальной безопасностью.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, Президент назначил Раису БОГАТЫРЕВУ секретарем СНБО, а Юрия БОГУЦКОГО – заместителем главы Секретариата Президента.