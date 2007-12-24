Пинзеник оказал бюджету-2008 ”неотложную медпомощь”

Министерство финансов подготовило проект закона о государственном бюджете на 2008 год к рассмотрению на заседании Кабинета министров.

Министр финансов Виктор Пинзеник отметил необходимость принятия бюджета еще до конца этого года, чтобы граждане могли беспрепятственно получить зарплаты и пенсии в начале следующего, сообщает пресс-служба ведомства.

"Страна должна войти в новый год с бюджетом", - подчеркнул Пинзеник. Он добавил, что несмотря на невероятно сжатые сроки для подготовки документа, Минфин успешно выполнил эту задачу.

"Мы не могли принять проект старого правительства, так как в нем не была учтена новая цена на газ, не учтены важные социальные инициативы, была критической разбалансированность госфинансов, а реальный дефицит бюджета зашкаливал", - объяснил министр.

Он отметил, что в предложенном к рассмотрению правительства документе указанные проблемы решены, баланс бюджета восстановлен, а также предложен ряд социальных инициатив.

Подготовленный документ Минфин обнародует на заседании правительства, которое состоится в среду 26 декабря.

"Несмотря на невероятно короткий срок для подготовки бюджета мы сделали главное – оказали ему неотложную медпомощь, чтобы можно было принять документ до конца года", - подчеркнул Пинзеник.

Украинская правда