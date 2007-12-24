Ющенко передал привет Цушко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает нового министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО деполитизировать работу министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, представляя сегодня Ю.ЛУЦЕНКО работникам Министерства внутренних дел.

В.ЮЩЕНКО сказал, что никогда не был сторонником политизации силовых структур. Он напомнил, что ранее МВД допускало целый ряд просчетов, а иногда случаи циничного пренебрежения законами и Конституцией.

«Я не собираюсь с этим мириться», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Это вызов для всех – для Министерства, для Президента», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в работе Министерства внутренних дел больше никогда не должны повториться такие позорные случаи, как захват работниками МВД здания Генеральной прокуратуры. «Это позор», - сказал Президент, добавив, что виновные в этом обязательно будут наказаны.