Экономист рассказал, как Украина должна использовать паузу в подписании ассоциации с ЕС

Об этом заявил во время телемарафона, посвященного европейской интеграции «Европейское время» на Первом Национальном Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзера.

По мнению эксперта, Украина получит возможность вести переговоры о предоставлении финансовой и технической помощи в процессе имплементации норм ассоциации и зоны свободной торговли, а отечественные производители получат дополнительное время на ознакомление и адаптацию к новым стандартам и регламентам. Устенко прогнозирует, что отработка дополнительных условий соглашения об ассоциации может занять 6-12 месяцев.

«Украина не рассматривается как кандидат на вступление в Европейский Союз, но путь она проходит фактически тот же, но без дополнительного финансового плеча. Финансовое плечо отсутствует, здесь есть серьезное место для диалога. Есть колоссальные сложности, связанные с пересмотром каждой отдельной позиции (соглашения об ассоциации — Ред). Поскольку, как я понимаю, Украина парафировала документ, каждое изменение означает дополнительную задержку и дополнительные переговорные усилия. И не стоит думать, что это можно сделать за несколько месяцев или за полгода. Это длительный процесс. Надо рассчитывать, что этот процесс при хорошем раскладе может занять от шести до двенадцати месяцев. Но поскольку взята эта пауза, можно работать», — сказал Устенко.

Эксперт подчеркивает, что благодаря паузе в подписании ассоциации, Украина выигрывает время на проведение дополнительных переговоров о предоставлении финансирования со стороны ЕС на проведение структурных реформ, внедрение новых стандартов производства. А украинские производители, по мнению Устенко, получают шанс пролоббировать более длинные сроки для имплементации новых технических требований и стандартов.

«Я считаю, что работа должна начаться немедленно, сразу, прямо сейчас — по результатам Вильнюсского саммита. Работа должна идти по разным направлениям, независимо от того, какой политический вектор кажется предпочтительным – тем более, что вектор евроинтеграции закреплен украинским законодательством. Должны вестись четкие переговоры с европейской стороной. Мы должны хотеть двух важных вещей. Первая: нам нужно расширять период имплементации, но не по политическим реформам, которые должна сделать Украина, или реформам, которые касаются инвестиционного климата, а по имплементации моментов, которые относятся к техническим нормам, регламентам, фитосанитарным нормам. Вторая: нужно продолжать вести диалог по поводу получения финансовой поддержки. Украина должна пройти такой же путь, который в свое время проходили страны-кандидаты в Европейский Союз», — сказал эксперт.

В то же время Устенко отметил, что собственники украинских предприятий уже сейчас должны инвестировать в их модернизацию, иначе для них окажется закрытым даже внутренний рынок Украины из-за несоответствия новым государственным стандартам, которые будут базироваться на европейских нормативах.