Григорович видела, как мальчиш-плохиш Янукович плакался в подол

У Януковича нет никаких оснований для утверждений об «антироссийской риторике» демократических сил. Это отодвинутому от власти политику очень хочется кому-то поплакаться в подол, и потому как Мальчиш-плохиш, он начал жаловаться на украинскую власть северному соседу. Очень примитивный прием», - прокомментировала Официальному сайту Блока “Наша Украина – Народная Самооборона» депутат фракции НУ-НС Лилия Григорович сегодняшнее заявление Януковича об «откровенной антироссийской риторике» коалиции.

По мнению Григорович, сегодняшнее заявление Януковича является очередным свидетельством того, как дискомфортно лидер ПР чувствует себя в роли оппозиционера. «Янукович оказался в абсолютно для себя необычной роли оппозиционера, и от того чувствует себя крайне дискомфортно. В действительности, аккумулировать силы для того, чтобы потом лучше работать во власти, можно только в оппозиции – но господин Янукович этого не умеет, потому начинает рефлексировать», - отметила политик.

По мнению Григорович, апелляция к вечной теме российско-украинских отношений стала продолжением парадигмы сложного отхода «сине-белых» от власти.

«Едва ли не в каждом предложении речи, с которой Янукович оставлял должность премьер-министра, звучало слово «оранжевые». Но в ни одном не вспоминалось, что именно оставляет прежнее правительство в наследство новому. И почти сразу регионалы подняли шум вокруг будто начала политических репрессий в стране», - отметила Григорович.

«Смешно и жалко выглядит, когда эти люди жалуются на «репрессии» против себя, не представляя даже, что такое настоящие репрессии – то ли делая вид, что забыли настоящее содержание этого слова. Если кого-то слегка отодвинули от корыта – это ничуть не репрессии. Когда 16 непутевых замов министра, которые сами не знают, что делают, однако деньги налогоплательщиков тратят исправно, услышали о возможной отставке – это ничуть не репрессии. Можно только посоветовать господину Януковичу избавиться политтехнологов, которые посоветовали ему апеллировать к «репрессиям» со стороны новой власти», - подчеркнула политик.

«Апелляции к теме взаимоотношений с Россией стали третьим звеном из цепи. Ссылки на якобы «прагматичное» сотрудничество «бело-синих» с РФ неуместны. Как именно умеет сотрудничать ПР с Россией, мы видели, стоит вспомнить хотя бы тот факт, что цена в 90 долларов за тысячу кубов газа, которую оставлял Ехануров, при Януковиче выросла до 180-ти долларов. Хочу отдельно отметить и на том, что никаких антироссийских выступлений или провокаций за последние годы в Украине не зафиксировано. А наоборот, антиукраинские, связанные с деятельностью России, напротив, учащаются: вспомним Говерлу, разнообразные речи российских политиков второго эшелона и др. У Януковича нет никаких оснований для утверждений об «антироссийской риторике» демократических сил, ни о «прагматизме» сотрудничества его правительства с Россией», - заявила Григорович.